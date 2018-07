Polícia apreende 240 kg de alimentos vencidos em creche no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu 240 quilos de alimentos com prazo de validade vencido em uma creche do bairro Lajeado, no zona sul de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 2, depois de seguir pista repassada por uma denúncia anônima.

Os agentes encontraram leite, carne, arroz e pão, entre outros produtos armazenados em três freezers e no depósito do estabelecimento. A investigação constatou que a dona da creche, uma mulher de 58 anos, recebia mercadorias não vendidas no prazo adequado pelo mercado do filho, um comerciante de 38 anos. Os dois foram detidos e levados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Decon) para depoimento e devem responder por crimes contra o consumidor, a criança e o adolescente.