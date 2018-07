Polícia apreende 26 kg de maconha e prende 3 em Assis O Policiamento Rodoviário Estadual aprendeu no começo da manhã deste domingo (18/1) 26,573 kg de maconha, durante fiscalização na Rodovia Raposo Tavares, na região de Assis, interior de São Paulo. Três homens, de 33, 23 e 21 anos, foram presos em flagrante. A apreensão ocorreu por volta das 6 horas, na altura do km 445 da SP-270, quando os policiais abordaram um Gol, que seguia do interior para a capital paulista. Depois de vistoria no automóvel, foram encontrados no interior de uma bolsa que estava sobre o banco traseiro 11 pacotes contendo maconha, totalizando 26,573 Kg, e no bolso da calça de um dos autores, mais 0,003 gramas de cocaína. Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial de Assis e posteriormente recolhidos à Cadeia Pública de Platina.