Polícia apreende 26 quilos de explosivos em Campinas

A Polícia Militar (PM) de Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, apreendeu 26 quilos de explosivos que seriam utilizados em ataques a policiais. O material foi apreendido na noite de segunda-feira, 16, no Jardim Campos Elíseos, periferia da cidade, dentro do porta-malas de um carro. A polícia prendeu quatro de cinco suspeitos de participar do esquema. O explosivo é uma espécie de gel usado, normalmente, para provocar demolições. A polícia informou que os suspeitos disseram que o gel seria usado em ataques contra policiais. A carga apreendida deverá, segundo a PM, ser enviada ao Exército.