O motorista do veículo trafegava em direção a Campos, no Norte Fluminense e seu nervosismo chamou a atenção dos patrulheiros. A droga estava em quase 30 mil sacolés agrupados em 175 embalagens plásticas, sob o banco traseiro do veículo.

O motorista disse que receberia R$ 1 mil pela entrega. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal, em Macaé.