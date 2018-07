Polícia apreende 300 quilos de maconha e arma em MS A polícia do Departamento de Operações de Fronteira apreendeu na noite desta sexta-feira (2) 337 quilos de maconha e uma arma em uma carreta, na MS - 167, região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A droga foi encontrada dentro dos pneus do veículo e a arma, uma pistola 9mm, na cabine da carreta.