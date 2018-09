Polícia apreende 32 caça-níqueis na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu 32 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na região do Brooklin, zona sul de São Paulo, na quinta-feira, 20. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, após receberem uma denúncia anônima que dava conta de que no lugar funcionava um cassino, os policiais se dirigiram ao endereço indicado. Chegando lá, não encontraram ninguém no estabelecimento, mas notaram que as máquinas estavam ligadas. Testemunhas afirmam que os clientes e o proprietário do local fugiram momentos antes da chegada das viaturas. Veja também: Cinco bingos são fechados em SP após denúncia Gerente de bingo na Grande SP diz receber 20 mil por dia No ABC, bingos tão lotados que nem fecham Bingos desafiam a Prefeitura e reabrem em São Paulo Nem súmula do STF unificou sentenças sobre bingos no País Enquete: Você é contra ou a favor dos bingos? As máquinas foram apreendidas e o local periciado. Uma câmera de vídeo, utilizada para monitorar o estabelecimento, também foi recolhida. Os equipamentos estão no pátio do 27.º Distrito Policial, no Campo Belo, e serão submetidos à perícia ainda sem data prevista. Ainda segundo a secretaria, a câmera de vídeo também será analisada pelos peritos da Polícia Civil, e só após essa primeira análise é que será possível determinar se há a possibilidade ou não de identificar os suspeitos através de imagens do circuito interno do local.