Polícia apreende 320 pacotes de cigarros do Paraguai São Paulo, 28 - Agentes da polícia prenderam um homem, de 66 anos, na última sexta-feira, com 320 pacotes de cigarros e 96 garrafas de bebidas alcoólicas na Rodovia BR-463. Segundo os agentes, o suspeito estaria levando as mercadorias do Paraguai até a cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul.