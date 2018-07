Polícia apreende 34 quilos de maconha em rodovias

Durante uma blitz realizada no km 311 da BR-116, em Itatiaia-RJ, foram encontrados 20 kg da droga, por volta das 22 horas, em um ônibus que ia de São Paulo para Volta Redonda. A droga estava acondicionada em 14 tabletes, divididos em duas bolsas. Uma delas, com seis tabletes, estava no bagageiro interno e a outra, com oito, sob um assento.

Uma passageira, de 30 anos, foi identificada como a responsável pela bagagem. Ela estava acompanhada da filha, de apenas 1 ano e meio, e da cunhada, de 17 anos. Segundo informações da PRF, a passageira assumiu ser a proprietária da droga e informou ainda aos policiais que havia pagado R$ 5 mil pelos 20 kg da droga, que foi comprada em São Paulo e seria revendida em Barra Mansa.

Pouco antes, às 19h30, foram apreendidos 14,4 kg de maconha no km 67 da BR-463, em Ponta Porã-MS. A droga foi localizada dentro de bobinas com fios elétricos que eram transportados no bagageiro externo de um ônibus que seguia de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Pelo tíquete de despacho, o proprietário da carga foi identificado como um adolescente de 17 anos.