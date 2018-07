Polícia apreende 380 bananas de dinamite no PR Uma ação da Polícia Civil do Paraná contra uma quadrilha especializada em assaltos a bancos e caixas eletrônicos no sul do País prendeu três pessoas na sexta-feira, dia 25, entre São José dos Pinhais e Piraquara, na região Metropolitana de Curitiba. Além disso, foram apreendidas cerca de 380 bananas de dinamites. As informações são da Agência Paraná de Notícias.