Polícia apreende 439 quilos de maconha na Castelo

A apreensão da droga foi por volta de 0h30, na altura do km 111, na Praça de Pedágio, quando policiais rodoviários abordaram um caminhão, conduzido por Irineu Pires da Silva. Durante revista no veículo, o entorpecente foi localizado no interior do baú, escondido em compartimentos falsos acondicionado em tabletes embalados em plásticos.

O motorista alegou que vinha de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e transportaria a droga até Sorocaba, no interior de São Paulo.