Polícia apreende 460 kg de maconha em canavial de MS Uma denúncia anônima levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a apreender ontem mais de 460 quilos de maconha em um canavial às margens da rodovia BR-163, na altura de Naviraí, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a PRF, a droga foi encontrada depois de os policiais receberem uma denúncia de que uma caminhonete havia desviado da pista e entrado na plantação de cana, descarregando alguns sacos de náilon no local. Imediatamente, a equipe da ronda se deslocou para o canavial e encontrou a maconha dentro dos sacos empilhados no chão. De acordo com a polícia, provavelmente o objetivo era voltar para buscar a mercadoria. A droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal e os policiais permaneceram durante todo o dia no local à procura de indícios que pudessem auxiliar na prisão dos traficantes. Até as 15 horas, ninguém havia sido preso.