Por meio do trabalho do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), os policiais chegaram ao endereço suspeito. No local, duas pessoas, de 28 e 27 anos, foram presas em flagrante. Além da cocaína e dos produtos utilizados para o refino da droga, foram apreendidas 60 mil cápsulas vazias, uma prensa, cinco armas e dois veículos.