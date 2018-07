Polícia apreende 5,4 toneladas de maconha no Rio Mais de cinco toneladas de maconha que estavam escondidas em dois veículos foram apreendidas na tarde desta quarta-feira, na Rodovia BR-040, município de Três Rios, no Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. A apreensão aconteceu durante fiscalização no chamado "cinturão de divisas", um dos braços da Operação Rio+20 da PRF, responsável pela proteção dos acessos ao Estado do Rio de Janeiro.