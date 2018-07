Polícia apreende 5 mil maços de cigarro na Dutra A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite de ontem, cerca de 5 mil maços de cigarro no bagageiro de um ônibus que trafegava pela rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia, o veículo seguia de São Paulo para o Rio e a carga iria abastecer o mercado ilegal do produto. As embalagens estavam com tíquetes de identificação no nome de uma passageira. Ao ser questionada pelos policiais, ela não soube explicar a origem do material e não tinha qualquer documento fiscal. A passageira foi presa e encaminhada a 48ª Delegacia de Polícia, em Seropédica.