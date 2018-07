Polícia apreende 5 quilos de maconha em ônibus

Os policiais rodoviários acharam sete tabletes de maconha pesando aproximadamente cinco quilos dentro de uma bolsa no bagageiro interno do veículo, logo acima da poltrona onde viajava um adolescente, de 17 anos, que mora em Patrocínio (MG).

O rapaz entregou aos policiais um RG adulterado pertencente a uma segunda pessoa e com uma foto sobreposta. O adolescente informou que falsificou o documento para viajar desacompanhado, já que é menor de idade. Informou, ainda, que comprou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e a venderia no varejo, em Patrocínio (MG).

Tanto o adolescente quanto as drogas foram apresentados no Plantão Policial de Penápolis, onde foi elaborado boletim de ocorrência. O menor permanece apreendido, à disposição da Justiça.