Polícia apreende 50 quilos de topázio em estrada em SP Três operações de rotina realizadas hoje pela Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 6 da Rodovia Fernão Dias, no município de Vargem (SP), resultaram na apreensão de uma carga de pedras, outra de mel, e uma terceira, de maconha. Duas pessoas foram detidas. De acordo com a PRF, durante fiscalização de cargas, a polícia encontrou um barril pequeno com 50 quilos de topázio, avaliados em R$ 65 mil. As pedras estavam junto com 14 toneladas de alumínio. Uma empresa de Rondônia será investigada pela tentativa de sonegar cerca de R$ 20 mil em impostos na venda do produto. Em outra blitz de carga foram apreendidos 300 quilos de mel em garrafas que não continham rótulos nem dados sobre origem da produção. As embalagens seriam vendidas em Bragança Paulista, no interior do Estado. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária da cidade ficarão com o caso. O dono do mel foi detido para prestar esclarecimentos. Por último, em uma terceira fiscalização, o passageiro de um ônibus, que seguia para Fortaleza, foi detido transportando 44,3 quilos de maconha na mala.