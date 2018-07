Polícia apreende 500 animais e 10 mil produtos em SP

A ação conjunta, iniciada por volta das 6 horas, envolveu a Delegacia Antipirataria do Deic e integrantes do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania). O alvo foi a feira do rolo que acontece aos domingos na Vila Mara, na zona leste.

A feira acontece nos domingos na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras. É um tipo de feira do rolo onde são vendidos objetos usados. Alguns comerciantes aproveitam o evento para negociar itens ilegais, segundo a polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre os animais apreendidos estavam aves, tartarugas e iguanas. Já entre os 10 mil produtos apreendidos estão CDs, DVDs, roupas, relógios e outros produtos falsificados.

A Delegacia Antipirataria abriu quatro inquéritos. As pessoas foram ouvidas pelo delegado-titular Antônio Salles Lambert e liberadas, segundo o Deic. Ele apura o crime contra a propriedade imaterial.