Polícia apreende 500 kg de maconha em rodovia de SP A Polícia Rodoviária apreendeu 500 quilos de maconha na tarde de hoje na altura do quilômetro 22 da Rodovia Castelo Branco, próximo a Barueri, interior de São Paulo, durante uma blitz de rotina. A droga estava escondida no meio de uma carga de soja a granel, transportada por uma carreta com placas de Alionia, no Paraná.