Polícia apreende 638 kg de maconha no interior de SP A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu, na noite de ontem, 638 quilos de maconha em um veículo na Rodovia Marechal Rondon, na altura do município de Pirajuí, interior de São Paulo. O veículo, que tem placas de Guarulhos, circulava pela rodovia por volta das 22h quando recebeu sinal de parada obrigatória. O condutor não obedeceu e fugiu. Ele e o outro ocupante do veículo conseguiram abandonar o carro e se esconder em um canavial às margens da rodovia.