Polícia apreende 65 caça-níqueis em operações no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu 65 máquinas caça-níqueis durante duas operações nos municípios de Imbé e Tramandaí, desde a segunda-feira. Ontem, a polícia fechou uma casa de jogos de azar no centro do balneário de Imbé. Foram apreendidas 40 máquinas caça-níqueis e 29 cadeiras giratórias, usadas para a jogatina. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não havia ninguém no local. O responsável pelo estabelecimento responderá a Termo Circunstanciado por exploração de jogos de azar. Na segunda-feira, os agentes de Tramandaí estouraram dois locais de jogos de azar. Foram apreendidos 25 máquinas caça-níqueis, duas memórias do tipo HD, um teclado, dez memórias tipo flash, três monitores LCD e pequena quantidade de dinheiro. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e, em um dos locais, ninguém estava jogando. As máquinas foram periciadas, lacradas e inutilizadas.