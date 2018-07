Polícia apreende 65 máquinas em bingo clandestino no Rio Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca) apreenderam, na noite desta quarta-feira, 08, 65 máquinas de vídeo bingo em uma mansão no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio, onde funcionava um bingo clandestino. Quatro funcionários e 30 jogadores foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados.