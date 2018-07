Polícia apreende 672 kg de maconha na Via Dutra O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 672 kg de maconha na Via Dutra, na noite desta segunda-feira, 19. Dois homens que transportavam a droga escondida na cabine e na carreta do caminhão de uma empresa de transporte de minério foram presos em flagrante.