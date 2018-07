Polícia apreende 700 caça-níqueis em Sorocaba-SP Uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na apreensão de 700 máquinas caça-níqueis ontem, em oito cidades da região de Sorocaba (SP): Votorantim, Salto, Itapetininga, Tatuí, Mairinque, São Roque e Itu. A ação, que teve também a participação do Grupo de Atuação Especial para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, resultou na prisão de seis pessoas. Os policiais apreenderam R$ 43 mil obtidos com a exploração do jogo ilegal.