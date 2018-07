Polícia apreende 725 quilos de cocaína no MS A Polícia Rodoviária Federal realizou hoje, no Mato Grosso do Sul, a apreensão de 725,8 quilos de cocaína. A droga estava escondida no interior de um caminhão-baú do tipo frigorífico. O veículo foi parado pelos policiais às 9h40 na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, região centro-oeste do Estado, a 230 quilômetros de Campo Grande.