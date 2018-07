Polícia apreende 73 quilos de maconha em Guarulhos Por meio de uma ligação ao disque-denúncia, a Polícia Militar apreendeu, por volta das 21h de ontem, 73 quilos de maconha nos fundos de um lava-rápido, no Jardim IV Centenário, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Parte da droga foi apreendida em frente ao estabelecimento, no interior de uma mala, em posse do comerciante Thiago, de 21 anos, proprietário do lava-rápido e da residência localizada nos fundos. Outra parte da maconha estava escondida no quarto do acusado, que já tem passagem por furto. O rapaz, responsável pela distribuição da droga, traficava na região e usava a casa apenas como esconderijo e local de manuseio do entorpecente, de acordo com a polícia. Outras pessoas podem estar envolvidas no esquema. O comerciante foi encaminhado ao 7º Distrito Policial de Guarulhos e autuado em flagrante.