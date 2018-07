Polícia apreende 80 kg de dinamite no interior de SP A Polícia Civil apreendeu na noite de ontem 54 bananas de dinamite, totalizando mais de 80 quilos de explosivos, em Iacanga, no interior de São Paulo. Seis pessoas foram detidas e ouvidas pelos policiais, entre eles três adolescentes. A polícia acredita que a dinamite seria usada em uma ação criminosa. Após uma denúncia anônima, dois menores foram flagrados em uma estrada vicinal que liga Iacanga às fazendas da região. Os policiais encontraram os explosivos dentro de caixas e embrulhados em um tecido. De acordo com a polícia, ao serem interrogados, os dois informaram o nome de outras quatro pessoas que estariam envolvidas. Eles foram levados para a delegacia e liberados após depoimento por falta de provas. A polícia abriu inquérito e segue as investigações.