Polícia apreende 800 aves silvestres no interior de SP

O motorista Jorge Pedro da Silva, de 36 anos, e seu acompanhante Luciano Souza, de 26, disseram que tinham sido contratados para entregar as aves a um comerciante de São Paulo. Eles haviam saído da região de Curitiba, no Paraná, e afirmaram desconhecer a origem dos pássaros. Entre as espécies havia pintassilgos, azulões, trinca-ferros e periquitos. Os homens foram levados para o plantão sul da Polícia Civil de Sorocaba e autuados por crime ambiental e de maus tratos aos animais. Eles ainda serão autuados pela Polícia Ambiental - a multa pode chegar a R$ 500 mil.

As aves foram examinadas pelo veterinário Rodrigo Teixeira, do zoológico de Sorocaba. Os espécimes que tinham ferimentos recebem tratamento no zoo, mas muitos já estavam mortos. O veterinário recomendou a soltura imediata das aves em boas condições físicas. Os pássaros foram libertados, no início da tarde, na Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó. Essa foi a segunda grande apreensão de pássaros este ano na região. Em abril, a Polícia Rodoviária parou um carro na Castelo Branco levando 810 canários-da-terra para São Paulo. Dois homens foram presos na ocasião.