Polícia apreende 84 máquinas caça-níqueis em São Paulo

A Polícia apreendeu 84 máquinas caça-níqueis em Santo Amaro, na zona sul da capital, e Osasco, na Grande São Paulo, neste fim de semana, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Na madrugada de sábado, a polícia foi até uma residência na Rua Capitão João de Godoy, em Santo Amaro, conferir um possível ponto de caça-níqueis. Ao chegar no local, a PM verificou que funcionava um vídeo bingo, com várias máquinas. No local, 22 pessoas foram detidas e 42 equipamentos apreendidos. Em Osasco, policiais desconfiaram da atitude suspeita de um homem em frente um estabelecimento na tarde de domingo. No interior do local, os policiais encontraram 42 caça-níqueis divididos em dois andares. Uma pessoa foi detida e encaminhada ao 5º Distrito Policial de Osasco.