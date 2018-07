Polícia apreende 86 bananas de dinamite em Paulínia-SP

O material foi encontrado após investigação iniciada na terça-feira, a partir da prisão de um motoboy de 25 anos, em Sumaré, também na região metropolitana de Campinas. Em sua residência, foi encontrada uma banana de dinamite e apreendidas uma pistola e meio quilo de cocaína. Os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) chegaram ao nome de outro suspeito.

De acordo com as informações, mais drogas e explosivos estariam escondidos na casa do metalúrgico J.P.N., de 21 anos, em Paulínia. Na residência foram encontradas em uma caixa de isopor 86 bananas de dinamite e 116 detonadores - 86 eletrônicos e 30 com espoletas metálicas. Numa sacola preta, ao lado, foram encontrados ainda 10 metros de fios explosivos.