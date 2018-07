Polícia apreende 93 máquinas caça-níqueis em SP Policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), em ação conjunta com policiais do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, apreenderam ontem 93 máquinas caça-níqueis em um bingo na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por meio de uma denúncia anônima, policiais do Garra foram verificar a existência de uma casa de jogos na Rua Clodomiro Amazonas. Ao confirmar a informação, os policiais pediram apoio de outras equipes do Garra e do 15º DP. Logo depois, os policiais entraram no estabelecimento e abordaram funcionários e clientes. Além dos equipamentos, a polícia apreendeu R$ 5 mil em dinheiro. Dois funcionários, o gerente e a caixa, além de seis pessoas que estavam no local, foram encaminhadas ao 15º DP para prestar esclarecimentos, segundo a secretaria.