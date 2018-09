Polícia apreende 936 kg de maconha no interior de SP

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista de um Honda Civic tentou fugir, sendo acompanhado pelos policiais. Já no município de Santo Anastácio, o veículo entrou na Rodovia vicinal SPV-29 e, ao atingir o km 15, capotou.

No interior do automóvel a polícia encontrou 936 kg da droga. O condutor do carro foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente. O detido permaneceu recolhido na delegacia e o veículo foi apreendido sob suspeita de ser produto de ilícito penal, já que o chassi não conferia com sua documentação.