Polícia apreende armas e 700 kg de drogas no Rio Cem quilos de cocaína e mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia do Rio hoje em duas operações em bairros da zona norte da cidade. No complexo do São Carlos, agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) encontraram pouco mais de 100 quilos de cocaína e 10 mil munições de fuzil escondidas dentro de uma parede falsa numa casa da favela. Cerca de 150 homens de delegacias especializadas deram apoio à DCOD na operação realizada com o intuito de prender o traficante Rogério Mosqueira, o Ropinol. No Jacarezinho, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 3º BPM (Méier) apreenderam mais de meia tonelada de maconha, além de três granadas, 20 máquinas caça-níqueis, duas escopetas calibre 12 e um fuzil. A ação teve o apoio de quatro carros blindados e terminou sem ninguém preso.