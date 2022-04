Polícia apreende armas e munições que podem ter sido usadas em ataques em Guarapuava

SOROCABA – A Polícia Civil identificou o dono de um arsenal apreendido em Araçariguama, interior de São Paulo, e que pode ter sido usado nos ataques a um batalhão da Polícia Militar e a uma empresa de valores, na noite do último domingo, 17, em Guarapuava, no Paraná. O dono das armas, entre elas metralhadoras que podem romper blindagem, já era procurado por envolvimento em roubos e continua foragido. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a suspeita é de que ele tenha alugado as armas para a quadrilha que atacou Guarapuava.

O Departamento de Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, que localizou o arsenal, não descarta a possibilidade de o suspeito, identificado como Everaldo Alves dos Santos, ter participado diretamente do ataque no Paraná. A perícia nas armas será confrontada com as perícias realizadas nos locais em que houve troca de tiros dos assaltantes com a polícia. Três pessoas – dois policiais militares e um morador da cidade – ficaram feridas durante o tiroteio.

Conforme a SSP, a apreensão das armas foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio. Os agentes realizavam atividades de campo quando encontraram o arsenal em uma chácara, no Jardim Meirelles, em Araçariguama. O armamento estava em um sótão da casa principal.

Foram apreendidas metralhadoras ponto 30 e ponto 50, capaz de romper blindagem, além de fuzis calibres 556 e 762, espingardas calibres 44 e 308, e o conjunto superior de um fuzil ponto 50, tudo com a respectiva munição. O dono da propriedade não estava no local e o caseiro não sabia da presença do arsenal. Equipes do Deic estão à procura do suspeito. Numa ação conhecida como 'novo cangaço' na noite de domingo, cerca de 30 criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Guarapuava, incendiaram veículos para bloquear os acessos e tentaram assaltar a empresa de transporte de valores Proforte. Uma parte do grupo incendiou dois veículos em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar e travou intenso tiroteio com a polícia.

O bando acabou fugindo sem levar o dinheiro. Segundo a polícia paranaense, foram apreendidos oito veículos usados no assalto, entre eles cinco blindados, sete fuzis, mochilas e capacetes balísticos.