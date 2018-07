Polícia apreende aves silvestres em caixas de leite

A equipe da polícia localizou o carro após receber a comunicação do acidente. Ao chegar ao local, constataram que o Santana havia batido na traseira de um caminhão. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais abriram o porta-malas do veículo e encontraram os pássaros nas caixas, todas com perfurações.

O motorista do Santana, um homem de 32 anos, estava com ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde ficou sob escolta policial até receber alta. Em seguida ele foi encaminhado para o quartel da Polícia Militar Ambiental, para onde também foram levados o veículo e as aves. Do total de pássaros apreendidos, a maioria era pintassilgos, trinca-ferros e canários da terra.