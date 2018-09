Polícia apreende balões e detém suspeito no Rio

SÃO PAULO - Policiais militares do Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente do Rio de Janeiro apreenderam quatro balões na manhã deste domingo, 27. Um homem foi preso na operação.

A operação ocorreu na Rua Menta, em Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Além dos balões, foram apreendidos também 50 caixas de fogos e um revólver calibre 22. Um homem ainda não identificado foi preso e levado para a delegacia.

No fim de semana passado, um balão teria provocado o incêndio em uma área de proteção ambiental no Morro dos Cabritos, em Copacabana, na zona sul. O fogo atingiu cerca de 40 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos de futebol, da encosta do Morro dos Cabritos voltada para a Lagoa Rodrigo de Freitas.