Polícia apreende caminhão com 19 mil projéteis no RS Um caminhão transportando 19 mil projéteis (somente a ogiva deles) foi apreendido ontem no bairro Passo D''Areia, em Porto Alegre, por policiais militares estaduais do Batalhão de Polícia Fazendária (BPF) em ação conjunta com servidores da Receita Estadual.