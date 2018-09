Polícia apreende carcaças de motos em rodovia de SP A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de São Paulo apreendeu 28 carcaças de motos, no início da tarde de ontem, na altura do quilômetro 23 da Rodovia dos Bandeirantes. Os quadros das motocicletas foram encontrados, por volta das 12h30, por funcionários da concessionária Autoban, empresa responsável pelo trecho, no sentido Jundiaí. Em seguida, a PRE foi acionada. A polícia suspeita que as motos foram roubadas e desmanchadas. O material foi levado para o 46º Distrito Policial (DP), em Perus, que investiga o caso.