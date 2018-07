Polícia apreende carga de 140 kg de palmito em SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) surpreendeu na noite de sábado, 9, dois homens transportando ilegalmente cerca de 140 quilos de palmito do tipo Jussara na região do município paulista de Juquiá, no Vale do Ribeira. Acondicionado em 78 vidros, o produto era levado em uma picape. A PRF descobriu o caso após parar para verificar o carro, que estava estacionado no acostamento da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 408, no sentido da capital paulista. O pneu dianteiro do lado esquerdo estava furado. Ao revistar o veículo, os policiais encontraram o palmito. O motorista Aquilino Dias e Edvaldo dos Santos Pereira, que o acompanhava, foram levados ao 1º Distrito Policial de Juquiá, onde seriam autuados por crime ambiental. O carro e o palmito foram apreendidos.