O motorista do veículo, que transportava 11 caixas com os aparelhos, foi abordado durante fiscalização de rotina na região de Rio Brilhante, na BR-163, que liga Cuiabá, em Mato Grosso, a Santarém, no Pará.

Segundo a PRF, a carga seria levada até Campo Grande. O motorista, o passageiro do veículo e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.