Polícia apreende cerca de 300 caça-níqueis no Rio Mais de 300 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na manhã de hoje durante operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. As máquinas são apreendidas, lacradas e, após a confecção dos registros nas delegacias responsáveis pelas apreensões, encaminhadas para um galpão do Cais do Porto, no centro da capital fluminense, para serem periciadas.