Polícia apreende cocaína no valor de US$ 1 bilhão em Gâmbia

Pelo menos duas toneladas de cocaína em um valor estimado em cerca de US$ 1 bilhão (mais de R$ 1,8 bilhão) foram apreendidas em Gâmbia, no oeste da África.

A droga seria enviada para a Europa. Além da droga, a polícia do país também deteve uma dezena de suspeitos de tráfico de drogas, além de grandes quantidades de dinheiro e armas.

Agentes de uma agência britânica de combate ao crime, a Serious Organised Crime Agency (equivalente ao FBI americano), ajudaram a descobrir o carregamento de cocaína altamente concentrada atrás de uma parede falsa, no porão de um depósito, a uma hora de carro da capital do país, Banjul.

As autoridades de Gâmbia fizeram as primeiras prisões e, em seguida, chamaram os agentes britânicos para recolher provas técnicas.

Rota do tráfico

Os investigadores também encontraram registros de computadores. "Estamos animados com isso. Temos todos os elementos aqui", disse à BBC um investigador envolvido na apreensão.

De acordo com o correspondente da BBC em Banjul, Mark Doyle, algumas autoridades gambianas envolvidas na apreensão estão claramente satisfeitas, apesar de não revelarem mais detalhes para o público.

O oeste da África se transformou em uma das grandes rotas do tráfico de drogas vindas da América Latina com destino à Europa.

Os cartéis se aproveitam da pobreza da região e também dos frágeis sistemas locais de segurança e justiça.