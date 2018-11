Polícia apreende droga que era levada a presídio no CE Policiais apreenderam cerca de 200 gramas de cocaína em um táxi que seguia para o presídio militar do Instituto Penal Paulo Sarasate, em Itaitinga, no Ceará, no quilômetro 19 da BR-116, durante inspeção em um posto da Polícia Rodoviária Federal por volta das 9 horas deste sábado.