Polícia apreende drogas após acidente de carro em SP Cerca de 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos na manhã de hoje na região de Mairiporã, na Grande São Paulo, após um acidente de trânsito, segundo a Polícia Militar. Por volta das 8h30, os policiais foram acionados para averiguar que indivíduos suspeitos tinham fugido após um acidente com um carro, que se chocou contra um barranco na altura do km 10 da Estrada Rio Acima, na Vila São José. Durante vistoria no veículo, localizaram aproximadamente 200 kg de uma substância aparentando ser cocaína e vários tijolos de maconha. Ninguém foi detido. A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial Central de Mairiporã.