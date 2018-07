Polícia apreende drogas e arma em ônibus interestadual

Policiais do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal apreenderam maconha, haxixe, crack e um revólver calibre 38 dentro do ônibus que seguia de Curitiba, no Paraná, para Recife, em Pernambuco.

A ação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu por volta das 20h de anteontem na praça de pedágio em Arujá, na altura do Km 204 da BR-116, durante ação de combate ao crime, e contou com o faro da cadela Kaite do Canil da PRF de São Paulo.

Durante vistoria no bagageiro do ônibus a cadela Kaite indicou uma mala na qual os policiais encontraram aproximadamente 10 quilos de maconha, 124 trouxinhas e duas pedras de haxixe, 103g de crack e um revólver calibre 38 com cinco munições.

Através da etiqueta da bagagem os policiais identificaram um homem de 39 anos como proprietário da bagagem mas, em entrevista aos policiais, o passageiro negou que a bagagem fosse sua e indicou outro passageiro que viajava sentado ao seu lado como proprietário da bagagem e que ele apenas teria colocado a mala no bagageiro e ficado com a etiqueta a pedido do outro.

O outro passageiro, um homem de 33 anos, negou aos policiais que a bagagem fosse sua. Diante da contradição os policiais vistoriaram a bagagem de mão dos dois passageiros e encontraram pertences pessoais do detentor da etiqueta na bagagem do outro passageiro, comprovando que os dois se conheciam e viajavam juntos.