Polícia apreende drogas e armas de uso restrito em SP A Polícia Militar (PM) apreendeu na tarde deste sábado armas de uso restrito das Forças Armadas e drogas na favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ninguém foi detido. Inicialmente, a polícia perseguia os ocupantes de uma Zafira, acusados de tentar roubar a carga de um veículo na Marginal do Pinheiros. Os suspeitos seguiram para a favela, abandonaram o carro, roubado, e fugiram. Na Zafira, a PM apreendeu uma metralhadora e um fuzil. Com a ajuda de moradores e do helicóptero Águia, os policiais conseguiram localizar um barraco onde estariam os procurados. Não havia ninguém no local, mas foram encontrados dois revólveres, grande quantidade de munições de diversos calibres, um colete à prova de balas, uma balança de precisão e porções de cocaína, maconha e crack. O caso será registrado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.