Os policiais estavam na região motivados por uma denúncia anônima e avistaram um rapaz fugindo com uma sacola, por volta das 22 horas. Ele foi seguido e entrou em um barraco na Rua Manoel Borges, onde a droga estava armazenada, segundo a polícia. No local também foi apreendida uma granada. O crime foi registrado no 49º DP (São Mateus).