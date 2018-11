Polícia apreende drogas em casa no centro de SP A Policia apreendeu, na madrugada deste domingo, 35 tijolos de maconha, embalados com fita adesiva e de tamanhos variados, 37 pedras e dez porções de crack, um saco plástico contendo cocaína e um tablete de pasta base de cocaína, em uma casa na rua Bueno de Andrade, no Cambuci, na região central da Capital.