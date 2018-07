Polícia apreende duas armas do exército boliviano em SP

A Polícia Civil encontrou, nesta segunda-feira, 29, cerca de 300 quilos de maconha (ainda não pesados pelo Instituto de Criminalística) e duas armas com o brasão do Exército boliviano dentro de uma Brasília estacionada na Rua Florido Silvestre, ao lado de uma oficina mecânica, na zona leste de São Paulo. O delegado titular do Setor de Investigações Gerias, César Camargo, informou que foram encontrados uma pistola 9 milímetros e um fuzil calibre 30 com o brasão do exército boliviano. "Essa arma derruba helicópteros e até aviões de pequeno porte", comentou. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o dono da oficina mecânica foi preso em flagrante após confessar ser o dono das drogas e das armas apreendidas. Ele também informou que seus funcionários não têm nenhuma ligação com o caso. Sua oficina foi revistada, porém nada foi encontrado lá. A polícia suspeita que as drogas seriam repassadas para traficantes da região.