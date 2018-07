Polícia apreende duas toneladas de maconha na Gaviões

O flagrante foi feito às 23h30, quando a droga era transferida de um caminhão para outro. Dois homens foram presos: Leandro Machado Barbosa, de 34 anos, comerciante, com passagem na polícia por receptação, furto e porte de arma; e Anderson dos Santos Correa, 34, comerciante. Os dois vão ser indiciados por tráfico e associação ao tráfico.

A droga chegou a São Paulo num caminhão de soja do Mato Grosso Sul, com placas de Chapadão do Sul (MS). Os criminosos já tinham retirado a soja e estavam passando a maconha para um caminhão-baú do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga).

De acordo com a investigação, uma parte da droga ficaria em São Paulo e outra iria para Carapicuíba, Itapevi, Barueri e Jandira, todas no entorno de Osasco. Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Carapicuíba estavam investigando o caso havia cinco meses, após a ocorrência de uma série de flagrantes de venda de droga nessas cidades.

A droga está avaliada em R$ 2 milhões, segundo o delegado Ednelson de Jesus Martins. Os presos não admitiram estar envolvidos e disseram que vão responder só em juízo.

Davi Gebara, advogado da Gaviões, disse que a droga não foi apreendida dentro da quadra, mas na rua onde fica a escola. "Não tinha ninguém ali, era de madrugada, não tinha evento. Não é problema nosso se estão desovando drogas na rua. A polícia diz que foi dentro da quadra? Pelo amor de Deus. Tanto não foi que não tem nenhum corintiano preso."

Fotos da apreensão, porém, mostram que os caminhões estavam ao lado de uma alegoria usada no carnaval. "Uma coisa é certa, alguém da Gaviões está envolvido", disse o delegado. A polícia quer saber quem abriu o portão para entrada do caminhão.