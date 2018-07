Polícia apreende ecstasy, crack e cocaína A Polícia Militar apreendeu 315 comprimidos de ecstasy, 500 pedras de crack e 800 papelotes de cocaína em um apartamento do conjunto habitacional Cingapura no bairro do Limão, na madrugada desta quinta-feira, 13, por volta das 3 horas. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17, apreendido.